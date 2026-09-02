menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Gegara Hal Ini Lapangan Gasibu Ditutup Sementara Hingga Awal 2027

Gegara Hal Ini Lapangan Gasibu Ditutup Sementara Hingga Awal 2027

Gegara Hal Ini Lapangan Gasibu Ditutup Sementara Hingga Awal 2027
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lapangan Gasibu. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kawasan Gasibu di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, ditutup sementara mulai 1 September 2026.

Penutupan ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan optimalisasi kawasan sebagai ruang publik yang lebih tertata, aman, nyaman, dan fungsional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penataan kawasan Gasibu untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

Baca Juga:

Penataan diperlukan mengingat Gasibu merupakan salah satu ruang publik yang banyak dimanfaatkan masyarakat Jawa Barat untuk berolahraga dan beraktivitas.

"Track lari itu kan kondisinya harus diperbaiki karena itu fasilitas publik, ruang publik," kata Herman di Bandung, Rabu (2/9).

Menurutnya, perbaikan fasilitas ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan Gasibu dengan nyaman.

Baca Juga:

Kondisi lintasan yang kurang baik, berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan.

"Jangan sampai karena track-nya kurang baik, kemudian kan bisa tijalikeuh (keseleo) ya kata orang Sunda. Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita harapkan," ujar dia.

Pemprov Jabar ungkap alasan penutupan sementara kawasan Gasibu hingga awal tahun 2027.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI