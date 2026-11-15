Gegara Hal Ini Nosstress Bakal Jarang Manggung di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Grup band asal Bali, Nosstress menjadi salah satu penampil dalam acara JBL Sound Fest 2026 di Taman Peruri, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11) malam.
Lagu 'Mengawali Hari' menjadi pembuka penampilan band asal Bali tersebut.
Nosstress juga membawakan sederet lagu lainnya, yakni 'Kopi, Senja Dan Logika', 'Ini Judulnya Belakangan', 'Laguku Untukmu', 'Tunda', hingga 'Istirahat'.
Sang vokalis, Angga lantas menyapa para penonton yang memadati area panggung.
"Terima kasih ya, teman-teman. Mungkin kalian enggak sadar, tapi kalian adalah obat terkuat bagi kami untuk tetap membuat lagu seperti sekarang ini," ujar Angga.
Dia pun menyinggung soal kehadiran nosstress di panggung-panggung musik. Menurutnya, tak mudah bagi penyelenggara untuk menghadirkan nosstress.
Sebab mereka memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memutuskan untuk tampil.
"Dan mungkin teman-teman akan jarang sekali menemukan Nosstress di Jakarta. Kami harus berterima kasih atas acara-acara yang bersedia mendatangkan kami, dan harus mencoret banyak sekali sponsor supaya kami bisa berdiri di sini," ucap Angga.
Nosstress menjadi salah satu penampil dalam acara JBL Sound Fest 2026 di Taman Peruri, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11) malam.
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