Gegara Hanya 9 Pemain, Persita Tangerang Gagal Kejutkan Borneo FC di Segiri

jpnn.com - Persita Tangerang menelan kekalahan saat bertandang ke markas Borneo FC pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Berlaga di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5/2026), skuad asuhan Carlos Pena menyerah dengan skor 0-2.

Jala gawang Persita yang dijaga kiper Igor Rodrigues bobol oleh Mariano Peralta pada menit ke-37 dan Muhammad Sihran (88').

Pendekar Cisadane -julukan Persita- kesulitan mengembangkan permainan setelah harus bermain dengan sembilan orang.

Persita kehilangan Rayco Rodriguez yang mendapat kartu merah pada menit ke-58. Selain itu, Eber Bessa juga tidak dapat melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera.

Kondisi tersebut membuat Carlos Pena kesulitan sehingga akhirnya harus puas gagal mendulang angka penuh dari laga tandang ke Samarinda.

"Kami bisa mengontrol permainan di babak pertama. Namun, setelah kami buat kesalahan dan kebobolan menjadi sulit."

"Apalagi, kartu merah Rayco dan cedera Eber Bessa membuat kami sulit," ujar juru taktik kelahiran 28 Juli 1983 itu.