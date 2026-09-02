Gegara Hilang Kendali, Taksi VinFast Hantam Tiang dan Pohon di Kemayoran

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah mobil taksi VinFast bernomor polisi B1015 SCX menabrak tiang dan pohon di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu dini hari, yang diduga karena hilang kendali.

"Kecelakaan lalu lintas kendaraan VinFast nomor polisi B1015 SCX menabrak tiang kaca cermin dan pohon di taman jalan yang berada di jalan tersebut. Ini kecelakaan lalu lintas tunggal," kata Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata Manggala di Jakarta, Rabu.

Kecelakaan tunggal itu terjadi setelah pengemudi berinisial T diduga kehilangan kendali di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu sekitar pukul 04.00 WIB.

"Kecelakaan lalu lintas itu merupakan laka tunggal atau out of control," kata Rieki.

Rieki menjelaskan kecelakaan terjadi di Jalan Letjen Suprapto arah barat menuju timur, tepatnya di kawasan depan sebuah tempat pangkas rambut (barbershop) di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Mobil berjalan dari arah barat ke arah timur di Jalan Letjen Suprapto wilayah Kemayoran Jakarta Pusat. Sesampainya keluar jalur cepat ke lambat, di depan barbershop hilang kendali," jelas Rieki.

Benturan tersebut menyebabkan bagian depan kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dengan kondisi bodi depan ringsek.

Meski kendaraan mengalami kerusakan, tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.