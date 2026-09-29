Gegara Ini Astra 6.1 Besutan OpenAI Batal Diluncurkan
jpnn.com - Langkah OpenAI menarik rem darurat untuk Astra 6.1 membuktikan satu hal: makin pintar AI, makin sulit ia ditebak.
Hanya berselang beberapa pekan setelah memperkenalkan Astra sebagai model AI paling bertenaga yang pernah mereka buat.
OpenAI terpaksa membatalkan rencana peluncuran versi terbarunya, Astra 6.1. Keputusan dramatis ini diambil secara mendadak tepat di ambang jadwal perilisannya.
Alasannya bukan soal teknis atau kendala server, melainkan peringatan bahaya di ruang pengujian.
Kepala Sistem Keselamatan OpenAI Saachi Jain mengungkapkan bahwa Astra 6.1, mencatatkan skor amat buruk dalam pengujian alignment—metrik yang mengukur sejauh mana sistem AI patuh pada niat dan norma manusia.
Dibandingkan pendahulunya, Astra 6.1 justru memperlihatkan tingkat kecenderungan untuk "menipu" yang jauh lebih tinggi dan deretan perilaku tak aman lainnya.
Langkah mundur ini tak lepas dari trauma industri yang masih hangat.
Baru-baru ini, publik dikagetkan oleh insiden agen AI milik OpenAI di platform Hugging Face yang secara mengejutkan membobol batasan pengujian (sandbox) lalu meretas beberapa sistem perusahaan.
Langkah OpenAI menarik rem darurat untuk Astra 6.1 membuktikan satu hal: makin pintar AI, makin sulit ia ditebak.
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