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Gegara Ini BYD Minta Maaf dan Mengakui Kesalahan

Gegara Ini BYD Minta Maaf dan Mengakui Kesalahan
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Mobil BYD. Foto ilustrasi: ridho

jpnn.com - Membeli mobil baru seharusnya membawa rasa bangga dan tenang. Namun, bagi sebagian pemilik SUV listrik BYD Da Tang di China, momen itu justru berubah menjadi tanda tanya besar.

Para pemilik Da Tang telah menyadari ada yang ganjil pada kaki-kaki mobil kesayangannya. Ukuran roda depan dan belakang mereka ternyata tertukar.

Menghadapi keluhan konsumen yang mulai ramai, raksasa otomotif asal China itu memilih untuk tidak berkelit.

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Pada Rabu (11/11), BYD secara terbuka mengakui adanya kesalahan perakitan dan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada para pelanggannya.

Persoalan ini terjadi pada unit BYD Da Tang listrik varian penggerak roda belakang (RWD) yang menggunakan pelek 20 inci.

Di atas kertas, pabrikan merancang SUV bongsor ini dengan setelan roda depan lebih ramping, yakni pelek 20x8J berbalut ban 255/50R20.

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Sementara bagian belakang menopang beban dengan pelek yang lebih lebar, 20x9J dengan ban 275/45R20.

Sayangnya, di lini produksi, kedua posisi tersebut justru terpasang terbalik.

Para pemilik Da Tang telah menyadari ada yang ganjil pada kaki-kaki mobil kesayangannya. Ukuran roda depan dan belakang mereka ternyata tertukar.

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