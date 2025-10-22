Gegara Ini, Celine Evangelista Sempat Bimbang Tayangkan Film Danyang Wingit Jumat Kliwon

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Celine Evangelista membintangi film horor berjudul Danyang Wingit Jumat Kliwon.

Dia mengaku sempat lama mempertimbangkan penayangan film horor tersebut, meski syuting Danyang Wingit Jumat Kliwon sudah sejak dua tahun silam.

Pertimbangan itu muncul karena Celine Evangelista kini telah mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup, sementara dalam film tersebut dirinya masih belum berhijab.

"Film ini sudah dari sebelum aku memutuskan untuk berhijrah ya. Kita namanya hidayah, ya wallahualam, enggak ada yang tahu," ujar Celine Evangelista di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

"Memang setiap manusia diberikan hidayah, cuman kan ketergerakan seseorang itu, kan, berbeda-beda perjalanan spiritualnya," sambungnya.

Dia menuturkan bahwa saat proses syuting kala itu, fokus utamanya adalah memberikan yang terbaik untuk film tersebut.

"Dan waktu itu masih menjadi pekerja seni yang memikirkan tentang karya, tentang bagaimana hasil yang bagus, dan memberikan yang terbaik pada saat itu, gitu," kata Celine Evangelista.

Dalam film Danyang Wingit Jumat Kliwon, dia tak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga eksekutif produser.