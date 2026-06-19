Gegara Ini, GAC Aion Tunda Hadirkan MZoom dan E9 di GIIAS 2026

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia memastikan batal memboyong dua mobil baru di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show 2026 mendatang.

Sebelumnya, pabrikan mobil asal Tiongkok sudah mempersiapkan dua mobil berbahan bakar minyak (BBM) bensin, yaitu Aion MZoom dan GAC E9 untuk diperkenalkan kepad publik.

Keputusan penundaan kedua mobil itu diumumkan langsung oleh CEO Aion Indonesia, Andry Ciu.

Dia menjelaskan menunda menghadirkan dua mobil tersebut lantaran kondisi pasar yang saat ini belum ideal.

"Saya ada pengumuman yang cukup penting. Kami terpaksa menunda peluncuran kendaraan E9 dan MZoom. Dengan fenomena maraknya demonstrasi setelah kenaikan harga BBM pertama, kami melihat ini bukan waktu yang tepat untuk melahirkan kendaraan berbahan bakar fosil," ungkap Andry Ciu saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (19/6).

Dia menambahkan keputusan itu dipengaruhi sejumlah faktor.

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Salah satunya adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak pada sentimen konsumen terhadap kendaraan BBM.



"Saya melihat bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melahirkan kendaraan tersebut,” tuturnya.

Selain BBM, kata dia, pertukaran nilai mata uang Dolar Amerika Serikat maupun Yuan Tiongko sedang mengalami kenaikan terhadap mata uang rupiah.