Gegara Ini, Hampir 40 Ribu KIA Sorento Kena Recall

jpnn.com - KIA mengumunkan kampanye penarikan kembali (recall) untuk 39.536 unit Sprot Utility Vehicle (SUV) Sorento model 2021 hingga 2023.

Recall Sorento, karena ditemukan potensi terbakar akibat penggunaan komponen kabel yang tidak sesuai.

Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) di Amerika Serikat, menyebut recall akibat ada kabel motor blower pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC) yang tidak sesuai sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya kebakaran.

Atas dugaan tersebut, kualitas yang dihadirkan dari pemasok menjadikan sambungan antara resistor motor blower dan konektor dapat menjadi terlalu panas.

Hal itu bisa terjadi ketika sistem pengatur suhu aktif, kecepatan kipas diatur ke tiga, dan kunci kontak menyala.

Kondisi-kondisi tersebut cukup spesifik, tetapi badan pemerintah mencatat bahwa itu dapat mengakibatkan kebakaran, dalam kasus yang jarang terjadi.

Komponen yang berasal dari perusahaan Aptiv menggunakan kawat dengan ukuran lebih tipis dari yang seharusnya.

Pemilik kendaraan dapat menyadari masalah jika motor blower berhenti bekerja, atau mereka mencium bau terbakar atau meleleh. Tanda lainnya ialah asap yang keluar dari ventilasi udara.