Gegara Ini Media Sosial X Menutup Fitur Komunitas
jpnn.com - Media sosial X menutup fitur Komunitas—ruang diskusi berbasis minat yang sempat digadang-gadang sebagai cara baru membangun interaksi yang lebih terarah di dalam platform.
Keputusan diambil setelah fitur yang diluncurkan pada 2021 itu dinilai gagal mencapai tujuan awalnya.
Alih-alih menjadi ruang percakapan sehat antarpengguna dengan minat serupa, Komunitas justru berkembang ke arah yang tidak diharapkan.
Kepala Produk X, Nikita Bier, mengungkapkan bahwa tingkat adopsi fitur sangat rendah, bahkan kurang dari 0,4 persen pengguna.
Ironisnya, angka kecil tersebut justru menyumbang mayoritas persoalan keamanan di platform.
Dalam keterangannya, Bier menyebut fitur Komunitas menjadi sarang berbagai aktivitas bermasalah, mulai dari spam, penipuan finansial, hingga penyebaran malware.
Kondisi itu membuat beban moderasi meningkat, sementara manfaat yang dihasilkan tidak sebanding.
Tak hanya itu, sebagian komunitas yang masih aktif pun dinilai melenceng dari fungsi awal.
Media sosial X menutup fitur Komunitas—ruang diskusi berbasis minat yang digadang-gadang sebagai cara membangun interaksi lebih terarah di dalam platform
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Platform Medsos Ini Patuhi Aturan PP Tunas yang Berlaku Efektif 28 Maret 2026
- Pemerintah Minta Media Sosial X Bayar Denda soal Konten Pornografi
- Tak Perlu Berlangganan, Fitur XChat Sudah Bisa Dipakai Semua Pengguna
- Ernest Prakasa Hapus Akun X Miliknya dengan 2,5 Juta Pengikut, Ini Alasannya
- Media Sosial X Memperkenalkan XChat, Pengganti Fitur DM Versi Lama
- Cara Cepat Menyimpan Video Edukatif dari Media Sosial X ke Laptop Kamu, Yuk Dicoba!