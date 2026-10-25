Gegara Ini Mobil BYD Dilarang Keras Masuk ke Pangkalan Militer AS
jpnn.com - Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, mendadak memperketat penjagaannya.
Mulai pekan ini, ada satu aturan baru yang cukup menyita perhatian seluruh kendaraan bermerek BYD, dilarang melintas atau memasuki kawasan militer Amerika Serikat.
Instruksi berlaku tegas di lapangan. Petugas keamanan di gerbang utama diminta menolak siapa pun yang mengendarai mobil listrik asal China itu.
Tanpa terkecuali, mulai dari armada taksi, truk pengirim barang, hingga kendaraan pribadi para kontraktor pangkalan.
"Kendaraan-kendaraan ini membawa risiko yang tidak dapat diterima maupun dimitigasi bagi personel dan misi kami," ujar Letnan Kolonel Alli Stormer dari pangkalan Kadena.
Meski pihak pangkalan tak membeberkan alasan secara perinci, kekhawatiran utama disinyalir bersumber dari deretan kamera serta sensor canggih yang menempel pada tubuh mobil.
Di era serba terkoneksi, fitur-fitur pintar tersebut dikhawatirkan dapat merekam atau menyadap aktivitas militer sensitif di area steril.
Langkah tersebut memperpanjang daftar sentimen negatif terhadap sang raksasa otomotif.
Mulai pekan ini, seluruh mobil BYD, dilarang melintas atau memasuki kawasan militer Amerika Serikat.
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