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Gegara Kabut Asap, 3 Penerbangan di Bandara Kualanamu Dibatalkan

Gegara Kabut Asap, 3 Penerbangan di Bandara Kualanamu Dibatalkan
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Sejumlah pesawat terparkit di apron sisi udara di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (15/10/2026). ANTARA/HO-PT Angkasa Pura Aviasi

jpnn.com - MEDAN - Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, terdampak kabut asap.

PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Internasional Kualanamu, menyatakan tiga penerbangan rute domestik dibatalkan akibat kabut asap di kawasan bandara.

Selain itu, ada empat penerbangan yang terdiri dari tiga rute domestik dan satu internasional mengalami penundaan.

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"Ya, hari ini tiga penerbangan domestik di-cancel (batal),” kata Humas PT Angkasa Pura Aviasi Zul Andrika di Deli Serdang, Kamis (15/10).

Pembatalan penerbangan rute domestik ini meliputi Kualanamu-Mandailing Natal, Kualanamu-Takengon, dan Kualanamu-Sibolga.

Adapun penerbangan yang mengalami delay, salah satunya ialah rute internasional tujuan Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia.

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“Ada empat penerbangan, di antaranya satu rute Kuala Lumpur mengalami delay (tertunda),” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa “Semua penerbangan yang mengalami keterlambatan akibat kabut asap sejak pagi hingga pukul 16.35 WIB sudah diterbangkan kembali.”

Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, terdampak kabut asap.

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