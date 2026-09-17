Gegara Kabut Asap, 4 Penerbangan Terlambat Mendarat di Bandara SMB II Palembang

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak empat penerbangan ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Palembang, Sumatera Selatan, mengalami keterlambatan mendarat karena kabut asap yang membuat jarak pandang turun menjadi sekitar 700 meter.

Keempat penerbangan kedatangan atau arrival yang mengalami keterlambatan mendarat itu ialah TR 254 rute Singapura-Palembang, IP 310 rute Jakarta-Palembang, IU 933 rute Yogyakarta-Palembang, dan JT 077 rute Jeddah-Palembang.

Airport Operation Center Head Parolan Simanjuntak menerangkan, kondisi jarak pandang tersebut dipantau sejak pukul 06.00 hingga 07.00 WIB. "Jarak pandangnya sekitar 700 meter. Itu berdampak pada empat penerbangan yang mengalami delay antara 10 sampai 20 menit," kata Parolan, Kamis (17/9).

Dia menjelaskan penerbangan TR 254 yang dijadwalkan tiba pukul 06.20 WIB baru mendarat pada pukul 08.38 WIB. Kemudian, IP 310 yang dijadwalkan tiba pukul 08.00 WIB mendarat pada pukul 08.31 WIB.

Sementara itu, IU 933 dengan jadwal tiba pukul 08.50 WIB mendarat pada pukul 08.35 WIB. “JT 077 yang dijadwalkan tiba pukul 08.15 WIB mendarat pada pukul 08.43 WIB,” katanya.

Parolan menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena kondisi jarak pandang memengaruhi proses pendaratan pesawat. Ketika jarak pandang berada di bawah atas minimum operasional, pesawat harus menunggu di udara atau melakukan holding.

"Delay-nya terkait dengan pendaratan. Artinya, pesawat holding di udara," jelas Parolan.

Setelah kondisi memungkinkan, seluruh penerbangan yang terdampak akhirnya dapat melakukan pendaratan di Bandara Internasional SMB II Palembang. (mcr35/jpnn)



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