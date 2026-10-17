Gegara Karhutla, 2 Penerbangan di Bandara Soetta Dibatalkan

jpnn.com - TANGERANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu aktivitas penerbangan. PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, mencatat dua penerbangan dari dan menuju bandara itu terpaksa dibatalkan akibat gangguan jarak pandang yang disebabkan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Assistant Deputy Communication & Legal Soekarno-Hatta Executive Office Yudistiawan, pembatalan penerbangan sebagai langkah menjaga keselamatan lalu lintas udara. Sebab, ujar dia, fenomena kabut asap karhutla telah menyebabkan kondisi jarak pandang di beberapa bandara tujuan berada di bawah batas minimum yang dapat membahayakan.

"Kami terus memantau perkembangan kondisi operasional penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan penanganan penerbangan dan penumpang terdampak berjalan dengan baik," katanya di Tangerang, Sabtu (17/10).

Pengelola Bandara Soetta telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi di setiap terminal guna mengantisipasi potensi penumpukan atau kepadatan penumpang akibat penundaan maupun pembatalan penerbangan tersebut.

Menurut dia, langkah-langkah strategis itu dilakukan untuk menjaga kelancaran arus alur penumpang, serta memastikan standar pelayanan bagi para pengguna jasa bandara tetap terjaga dengan optimal.

"Kami juga memastikan langkah-langkah mitigasi di terminal tetap disiapkan agar pelayanan kepada pengguna jasa berjalan optimal. Saat ini, operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap terkendali," ujarnya.

Guna mengantisipasi kendala perjalanan, Yudis mengatakan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh calon penumpang memeriksa secara berkala status dan jadwal penerbangan terbaru melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat menuju bandara.

"Masyarakat dan calon pengguna jasa penerbangan yang membutuhkan informasi tambahan terkait layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat menghubungi Contact Center InJourney Airports melalui saluran telepon 172," kata dia. (antara/jpnn)



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