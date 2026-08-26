Gegara Karhutla, Kasus ISPA Meningkat 10%
jpnn.com, JAKARTA - Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebesar 5-10 persen dalam sepekan terakhir.
Kasus ISPA ini akibat munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini terjadi.
“Berdasarkan data, memang mulai minggu kemarin sampai minggu ini ada peningkatan kasus ISPA, kira-kira 5-10 persen peningkatannya dari kasus harian,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko, di Pontianak, Selasa (25/8).
Saptiko mengingatkan masyarakat, terutama kelompok rentan, membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap semakin pekat.
Kelompok rentan yang dimaksud Saptiko antara lain orang lanjut usia, ibu hamil, bayi, balita, serta masyarakat yang memiliki penyakit asma dan jantung.
Bagi masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah, dia mengingatkan agar terus menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel dari udara yang tercemar asap.
Selain ISPA, Saptiko menyebut masyarakat dengan riwayat asma juga perlu meningkatkan kewaspadaan.
Kondisi udara yang buruk akibat kabut asap dapat memicu serangan asma pada penderita.
Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebesar 5-10 persen dalam sepekan terakhir.
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