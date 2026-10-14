Gegara Konten Video Call Ruben Onsu, Akun Instagram Sarwendah Terancam Diblokir

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengungkapkan bahwa akun Instagram miliknya terancam diblokir setelah mengunggah video rekaman panggilan video yang memperlihatkan Ruben Onsu bersama seorang pria.

Dia juga mengaku terkena pembatasan fitur siaran langsung atau live selama satu tahun.

Melalui unggahan di media sosial pada Selasa (13/10/2026), Sarwendah menjelaskan bahwa video tersebut kini sudah tidak lagi tersedia di akun Instagram miliknya.

Dia menegaskan, penghapusan konten itu bukan dilakukan atas keputusannya sendiri.

Menurut Sarwendah, video tersebut telah menerima banyak laporan dari pengguna Instagram sejak pertama kali diunggah.

Meski sempat bertahan setelah dirinya mengajukan banding, pihak Instagram akhirnya menurunkan konten tersebut.

"Sebenarnya postingan itu sudah di-report dari hari pertama saya up ke IG saya, sempat bertahan setelah saya ajukan banding, tetapi hari ini akhirnya diturunkan Instagram setelah makin banyak di-report,” tulis Sarwendah.

Pembatasan fitur live selama satu tahun menjadi salah satu konsekuensi yang disebut Sarwendah diterimanya setelah mengunggah rekaman tersebut.