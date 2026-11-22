jpnn.com, JAKARTA - Riwayat pendidikan penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jameela, kembali menjadi perbincangan setelah psikolog Lita Gading mengkritik masa studi S1 yang disebut hanya berlangsung selama dua tahun.

Imbas kritik tersebut, unggahan lama Mulan saat mengumumkan kelulusannya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) kembali disorot.

Dalam unggahan Instagram pada Oktober 2022, Mulan pernah menceritakan perjalanan panjangnya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana.

Dia mengaku sempat meninggalkan bangku kuliah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikan.

Mulan menjelaskan, dirinya pernah menempuh pendidikan di STBA YAPARI ABA Bandung sejak 1998 hingga 2001.

Saat itu, dia mengaku sebenarnya hanya tinggal menyelesaikan skripsi, tetapi berbagai fase kehidupan membuat pendidikannya terhenti.

"Setelah melewati banyak fase-fase kehidupan, menyelesaikan kuliah yang dulu terhenti lumayan panjang (STBA YAPARI ABA BDG masuk 1998 sampai 2001), padahal dulu cuma tinggal nyusun skripsi doang," tulis Mulan, dikutip pada Minggu (22/11).

Dia juga mengungkapkan bahwa keinginannya untuk kembali berkuliah membutuhkan waktu cukup panjang. Setelah bertahun-tahun meminta izin kepada suaminya, Ahmad Dhani, Mulan akhirnya mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan pada 2018.