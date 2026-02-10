Gegara Pernikahan El Rumi, Alyssa Daguise Batal Melahirkan di Luar Negeri
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Al Ghazali membocorkan rencana pernikahan sang adik, El Rumi dengan aktris Syifa Hadju.
Dia mengungkapkan bahwa momen bahagia El dan Syifa, berdekatan dengan waktu kelahiran anak pertamanya bersama Alyssa Daguise.
Kabar tersebut disampaikan Al Ghazali saat membahas rencana persalinan sang istri.
Menurut Al, dia awalnya berencana mendampingi Alyssa melahirkan di luar negeri, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan.
"Sekarang sudah memasuki tujuh bulan, makanya memilih di Indonesia,” ujar Al Ghazali, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Senin (9/2).
Menurut Al, faktor usia kandungan bukan satu-satunya alasan mereka memilih Indonesia sebagai lokasi persalinan.
Jadwal pernikahan El Rumi juga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.
“Selain itu, juga karena bertepatan dengan El,” tegas putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu.
Al Ghazali mengungkap rencana pernikahan El Rumi yang berdekatan dengan jadwal Alyssa Daguise melahirkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Maia Estianty Bocorkan Konsep Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju
- Kalung Syifa Hadju di Acara Lamaran Jadi Sorotan, Harganya Fantastis
- Syifa Hadju Ungkap Kebahagiaan Seusai Dilamar El Rumi
- Syifa Hadju jadi Muse Petal Dreamscapes Bridestory, Wajah Baru Tren Pernikahan 2026
- 3 Berita Artis Terheboh: Respons Sule, Brooklyn Bongkar Konflik Keluarga
- Besok, El Rumi dan Syifa Hadju Gelar Lamaran, Disiarkan Langsung di Televisi