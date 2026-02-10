Gegara Pernikahan El Rumi, Alyssa Daguise Batal Melahirkan di Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Al Ghazali membocorkan rencana pernikahan sang adik, El Rumi dengan aktris Syifa Hadju.

Dia mengungkapkan bahwa momen bahagia El dan Syifa, berdekatan dengan waktu kelahiran anak pertamanya bersama Alyssa Daguise.

Kabar tersebut disampaikan Al Ghazali saat membahas rencana persalinan sang istri.

Menurut Al, dia awalnya berencana mendampingi Alyssa melahirkan di luar negeri, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

"Sekarang sudah memasuki tujuh bulan, makanya memilih di Indonesia,” ujar Al Ghazali, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Senin (9/2).

Menurut Al, faktor usia kandungan bukan satu-satunya alasan mereka memilih Indonesia sebagai lokasi persalinan.

Jadwal pernikahan El Rumi juga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

“Selain itu, juga karena bertepatan dengan El,” tegas putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu.