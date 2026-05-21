Gegara Persoalan Dengan Eks ART, Erin Jadi Lebih Selektif
jpnn.com - Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin mengaku tak kesulitan mencari asisten rumah tangga (ART) seusai isu penganiayaan terhadap eks ART-nya mencuat.
Namun, mantan istri Andre Taulany itu justru merasa trauma untuk menggunakan jasa penyalur dalam mencari ART.
"Alhamdulillah sih enggak, cuma saya jadi trauma begitu, jadi, kalau kalau penyalur sih semua alhamdulillah yang saya sudah pernah ambil, nawarin begitu, maksudnya 'masih nyari enggak Bu', masih," ujar Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
"Terus sudah begitu saya bilang, 'entar dulu deh gitu saya nyarinya'," sambungnya.
Ibu tiga anak itu mengaku sekarang ini dirinya enggan mencari ART dari jasa penyalur.
Berkaca pada isu yang menyeret namanya, kimi dia mengaku lebih selektif dalam menggunakan jasa ART.
"Maunya, enggak mau dari penyalur saja, dari teman-teman saja, dari teman-teman dari kampung langsung, tapi yang sudah pengalaman kerja, saya maunya kayak begitu saja sekarang. Jadi lebih selektif lah sekarang," ucap Erin.
Sebelumnya, Erin diduga melakukan penganiayaan terhadap eks ART yang bernama Herawati.
