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Gegara RI Tak Dihargai, Pemerintah Bakal Setop Ekspor Gas ke Negara Lain

Gegara RI Tak Dihargai, Pemerintah Bakal Setop Ekspor Gas ke Negara Lain
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PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjalankan inisiatif untuk mengoptimalkan produk gas alam cair (LNG). Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan bakal mengevaluasi kontrak ekspor energi dan gas dengan negara lain.

Bahlil menyebut evaluasi kontrak kerja itu lantaran ada negara-negara lain yang tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil di Jakarta, Kamis (22/10).

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Bahlil yang juga Menteri ESDM ini menuturkan jika negara lain memiliki persoalan dengan Indonesia maka bisa dibicarakan baik-baik.

Termasuk juga permasalahan yang muncul bisa diselesaikan dengan prinsip saling menghargai.

“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan. Ini yang kami tidak mau,” tegasnya.

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Bahlil menegaskan Indonesia memiliki prinsip kedaulatan negara merupakan sesuatu yang sah, dan kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan yang panjang.

Kemudian, untuk negara lain yang memiliki hubungan saling menghargai dan menghormati dengan Indonesia, Bahlil menyampaikan siap menjalin kerja sama ekspor energi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan bakal mengevaluasi kontrak ekspor energi dan gas dengan negara lain

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