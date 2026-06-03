Gegara Secangkir Kopi, Motor Hilang, Kejadian di Duren Sawit Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Maling motor beraksi di area parkir sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Bumi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pelaku yang seorang diri terekam kamera pengawas (CCTV).

"Iya terekam CCTV, pelakunya sendirian, cepat sekali dia dan sepertinya gampang sekali jebol kontak, langsung bawa kabur," kata barista kedai, Sadam saat ditemui di lokasi, Rabu.

Dalam rekaman CCTV yang beredar pada Senin (1/6) malam, pelaku terlihat datang seorang diri dengan mengenakan jaket hitam, helm, dan masker untuk menutupi identitasnya.

Pelaku kemudian mendekati sebuah sepeda motor matik ungu yang terparkir di depan kedai kopi tersebut.

Sebelum melancarkan aksinya, pelaku tampak mengamati situasi di sekitar lokasi. Setelah memastikan kondisi aman dan tidak ada yang mengawasi, pelaku langsung berusaha menjebol kunci kontak sepeda motor milik korban.

Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak sistem pengaman kendaraan.

Dalam waktu singkat, pelaku berhasil mengambil kendaraan dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dari lokasi kejadian.