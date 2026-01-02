Gegara Sesak Napas, Diding Boneng Dibawa ke Rumah Sakit

menu
Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang menurun.

Dia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit asma yang diidapnya kambuh.

Diding Boneng menceritakan bahwa saat itu, dirinya merasa sesak napas.

Pria 75 tahun itu lantas berusaha mencari bantuan hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh kerabatnya.

"Saya memang punya asma, menurut dokter. Terus, tiga hari yang lalu, tiga malamlah, malam-malam, asma itu datang. Penyakit itu. Saya masih di rumah. Nah, sampai enggak bisa napas saya. Sesak habis," ujar Diding Boneng di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (19/2) lalu.

"Terus saya coba teriaklah, manggil beberapa teman atau keluarga yang saat itu ada, karena itu malam. Kemudian, ada teman datang, melalui telepon, datang. Nah, dia yang antar saya ke rumah sakit," sambungnya.

Asisten Diding Boneng, Didi Hardi menjelaskan mengenai kondisi sang aktor.

Dia menyebut bahwa Diding Boneng menjalani perawatan karena sesak napas yang dirasakannya.

