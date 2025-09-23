menu
Gegara Setter Kurang Moncer, TNI AU Electric Hancur Lebur di Final Livoli Divisi Utama 2025
Pemain TNI AU, Ersandrina Devega saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2025 di GOR Utama, Bojonegoro. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, BOJONEGORO - Tim voli putri TNI AU Electric kembali kurang konsisten saat berlaga pada Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro.

Skuad asuhan Ersandrina Devega dan kolega harus puas menjadi runner up setelah kalah dari Petrokimia Gresik dengan skor 0-3 (21-25, 18-25, 10-25) di GOR Utama, Bojonegoro, Senin (22/9).

Pelatih TNI AU, Alim Suseno menyebut konsistensi anak asuhannya menurun setelah setter mereka tampil kurang apik.

Sepanjang turnamen di Bumi Angling Darma, penampilan Magda Raysa Azzahra, serta Dewi Intan Sari di bawah standar.

Menurunnya kedua pemain membuat tim milik TNI AU tersebut tidak bisa maksimal dalam menyerang kendati memiliki Ersandrina Devega serta Afifah.

“Serangan kami tidak berjalan setelah setter kami tidak bisa menyerang dengan pas,” ungkap Alim.

Masalah tersebut diharapkan bisa diatasi mengingat pada final four TNI AU Electric akan bersaing ketat dengan Bank Jatim serta Rajawali O2C serta Petrokimia Gresik.

Tercatat sebelum terkapar di partai puncak, TNI AU juga menyerah melawan Petrokimia Gresik dengan skor 3-0 (25-15, 25-21, 25-16) di fase grup.

TNI AU Electric kembali tampil kurang konsisten saat berlaga pada Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro, Senin (22/9)

