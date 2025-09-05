menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Gegara Uang Parkir, Anggota TNI Tembak Mati Seorang Pria di Jayapura

Gegara Uang Parkir, Anggota TNI Tembak Mati Seorang Pria di Jayapura

Gegara Uang Parkir, Anggota TNI Tembak Mati Seorang Pria di Jayapura
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Seorang sedang menodongkan pistol. Foto: ANTARA/REUTERS/am.

jpnn.com, JAYAPURA - Diduga masalah uang parkir, seorang oknum anggota TNI tembak seorang warga di kawasan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/9/) malam. 

Pelaku yang diketahui berinisial TB merupakan oknum TNI yang bertugas di Pomdam Kodam XVII Cenderawasih. 

Danpomdam XVII/Cenderawasih, Kolonel Cpm Laksono Puji Lisdyanto ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. 

Baca Juga:

"Iya, benar, itu anggota kami," ujar Puji. 

Puji belum mengetahui pasti kronologi pasti kejadian tersebut. Namun menurut informasi yang diterimanya, kasus tersebut dipicu masalah pembayaran uang parkir. 

"Informasi yang kami peroleh, korban dan pelaku cekcok soal uang parkir Rp 5.000,” bebernya.

Baca Juga:

Saat terjadi adu mulut, korban sempat berusaha melarikan diri. Namun, pelaku justru menembakkan senjata api laras pendek ke arah korban hingga mengenai tubuhnya, korban pun tewas di lokasi kejadian.

Namun, kata Muji, kasus itu nantinya akan didalami lebih lanjut. 

Cek-cok lantaran uang parkir kemahalan, oknum TNI dari POM AD tembak seort warga hingga tewas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI