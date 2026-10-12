Gegara Video Call dengan Pria, Ruben Onsu Laporkan Sarwendah ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyerahkan penanganan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan kliennya terhadap Sarwendah kepada proses hukum.

Adapun laporan tersebut telah diterima Polda Metro Jaya dan kini masih dalam tahap penyelidikan.

"Tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan oleh karena itu setiap orang yang melakukan kejahatan, turut serta melakukan kejahatan atau berada di lingkungan saat permufakatan jahat dilakukan, pasti akan diproses secara hukum. Tunggu saja proses hukumnya," kata Minola.

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Minola membenarkan laporan Ruben berkaitan dengan unggahan potongan video panggilan video kliennya dengan seorang pria di akun Instagram Sarwendah. Video tersebut dinilai tidak pantas oleh pihak Ruben.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto mengonfirmasi laporan yang dibuat Ruben pada 11 Oktober 2026.

Namun, hingga Senin (12/10/2026), polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap laporan tersebut.

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Budhi menjelaskan, pihak Ruben telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung berupa flashdisk dan tangkapan layar unggahan dari salah satu akun media sosial. Bukti tersebut menjadi bagian dari materi yang akan didalami penyidik.

Dengan demikian, laporan Ruben terhadap Sarwendah masih berada pada tahap penyelidikan.