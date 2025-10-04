menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Gegara Warisan, Abang & Adik di Kampar Duel Maut, Satu Tewas di Tempat  

Gegara Warisan, Abang & Adik di Kampar Duel Maut, Satu Tewas di Tempat  

Gegara Warisan, Abang & Adik di Kampar Duel Maut, Satu Tewas di Tempat  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jenazah korban saat akan dibawa dari rumah sakit. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Perkelahian berdarah terjadi di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada Jumat (3/10/2025) malam.

Dua bersaudara terlibat adu fisik akibat persoalan harta warisan hingga berujung maut.

Korban diketahui bernama Risman Riyanto alias Anto (44), warga Dusun I Desa Sendayan, tewas setelah berduel dengan abangnya sendiri, Ahmad Kholis (49).

Baca Juga:

Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung di desa tersebut.

“Perkelahian dipicu persoalan pembagian tanah warisan keluarga,” kata Kapolres Kampar AKBP Boby Ramadhan Sebayang Sabtu (4/10).

Boby menjelaskan saat itu korban Anto datang ke warung tempat abangnya, Ahmad Kholis, untuk meminta tanda tangan surat tanah.

Baca Juga:

Namun, Kholis menolak menandatangani karena menurutnya surat tersebut tidak mencantumkan batas (sempadan) yang akurat.

Kholis meminta agar tanah yang dibagikan oleh orang tuanya untuk dibuat sempadan.

Gegara tanah warisan, abang dan adik duel maut di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada Jumat (3/10/2025) malam. Begini kejadiannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI