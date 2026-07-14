Geger! Dokter Ditemukan Tewas di Semak-semak Samping RSUD Siak

jpnn.com, SIAK - Seorang dokter yang tengah menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siak ditemukan meninggal dunia.

Jenazah pria yang diketahui berprofesi sebagai dokter itu ditemukan di semak-semak samping RSUD Siak.

Peristiwa itu sempat memunculkan dugaan adanya tindak kekerasan setelah beredar informasi bahwa terdapat luka pada tubuh korban.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian oleh pihak kepolisian, belum ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Kasatreskrim Polres Siak Raja Kosmos membenarkan bahwa jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Mayat sudah kami kirim ke RS Bhayangkara,” kata Kosmos, Selasa (14/7).

Baca Juga: Polisi Selidiki Tenggelamnya Kapal Pompong di Siak

Menurutnya, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara tidak menunjukkan adanya indikasi kekerasan.

“Tapi waktu olah TKP secara kasat mata tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka,” jelasnya.