Geger IHSG & Rupiah Ambruk, Airlangga Buka Suara, Oalah...

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyebab utama di balik amblesnya nilai tukar rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Airlangga membenarkan gejolak pasar tersebut turut dipicu oleh pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang disampaikan lebih cepat dari perkiraan awal pada November 2026.

Menurutnya, dinamika pasar keuangan global merespons cepat rilis peninjauan dari lembaga indeks internasional tersebut yang dimajukan ke Oktober ini.

"Tentu yang mereka minta itu adalah implementasi dari apa yang sudah dijanjikan," ujar Airlangga di kantornya, Jumat (16/10).

Pihak MSCI disebut telah menjadwalkan target evaluasi lanjutan untuk tahun depan yang akan berlangsung pada April dan Juni.

Peninjauan status tersebut berkaitan dengan usulan perombakan kategori pasar Indonesia yang berpotensi turun dari emerging market menjadi standalone market.

Evaluasi itu didorong oleh adanya berbagai catatan kritis terkait transparansi struktur kepemilikan saham di bursa domestik.

Selain itu, lembaga global tersebut juga menyoroti aspek keterbukaan informasi serta efektivitas penegakan regulasi pasar modal di Indonesia.