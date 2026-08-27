Geger Isu Rizky Ridho Dicoret Timnas Indonesia, Sekjen PSSI Ungkap Fakta Sebenarnya
jpnn.com - PSSI membantah rumor Rizky Ridho tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan belum ada keputusan mengenai pemain yang bakal dipanggil John Herdman.
Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh daftar pemain yang disebut-sebut tidak akan dipanggil Herdman untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian ialah Rizky Ridho.
Kabar tersebut langsung mengejutkan publik. Pasalnya, Ridho merupakan salah satu pemain penting di skuad Garuda.
Bek Persija Jakarta tersebut bahkan baru saja dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia ketika tampil di ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF.
Namun, PSSI memastikan belum ada keputusan resmi mengenai pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia.
Yunus Nusi menyebut daftar pemain yang beredar di media sosial sebagai informasi tidak benar.
"Ya kalau saya melihat kabar itu hoaks saja," kata Yunus Nusi di Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Bukan hanya membantah rumor pencoretan Ridho, Yunus juga mengungkapkan PSSI belum menerima daftar pemain dari John Herdman.
Sekjen PSSI Yunus Nusi membantah isu Rizky Ridho dicoret dari Timnas Indonesia. Dia menyebut sejauh ini belum ada daftar resmi pemain yang diberikan.
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