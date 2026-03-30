Geger, Jasad Bayi Laki-Laki Ditemukan di Bak Sampah Kertapati Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Warga Jalan KI Marogan, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati Palembang digemparkan dengan penemuan sosok jasad bayi laki-laki di dalam bak sampah, Senin (30/3/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.
Jasad bayi malang tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas DLHK Kota Palembang saat sedang mengangkut sampah di lokasi.
Bayi tersebut ditemukan dalam posisi tertelungkup dan sudah dikerubungi lalat. Kulit bayi tampak membiru dan masih terdapat tali pusar (ari-ari).
Saat ditemukan, jasad bayi tersebut dibungkus dengan baju batik wanita dan tertimbun tumpukan sampah.
Ketua RT 06 Syamsul Hadi (65) mengatakan bahwa dirinya mendapat laporan langsung dari petugas kebersihan yang panik saat melihat jasad bayi tersebut.
"Benar, petugas DLHK melapor ke saya. Saya langsung ke lokasi dan segera menghubungi Polsek Kertapati. Diduga kuat bayi ini baru dilahirkan lalu dibuang," kata Syamsul.
Kapolsek Kertapati AKP Angga Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi.
"Anggota kami masih berada di lapangan untuk menyisir rekaman CCTV di sekitar lokasi," ungkap Angga.
