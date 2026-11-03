Geger! Jejak Harimau Ditemukan Dekat Permukiman dan Kampus di Bangkinang

jpnn.com, BANGKINANG - Warga Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, dibuat geger dengan kemunculan Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) di sekitar kawasan permukiman penduduk dan lingkungan kampus Universitas Pahlawan Bangkinang.

Jejak satwa buas yang dilindungi itu ditemukan di Jalan Lingkar Kota Bangkinang, Minggu (1/11/2026).

Setelah tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau melakukan pengecekan ditemukan jejak baru harimau di sekitar lokasi.

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau Ujang Holisudin membenarkan informasi satwa yang terekam dalam foto dan video viral di media sosial tersebut merupakan harimau sumatera.

“Berdasarkan identifikasi dari sumber foto atau video yang beredar, benar bahwa satwa tersebut seekor harimau sumatera, yang merupakan satwa dilindungi,” kata Ujang, Selasa (3/11).

Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim BBKSDA Riau melalui Resor Kampar turun ke lokasi dan berkoordinasi dengan seorang warga setempat bernama Muhammad Yunus (40) untuk melakukan mitigasi serta identifikasi.

Dari hasil pengecekan, petugas menemukan jejak baru di sekitar titik awal perjumpaan dengan harimau.

Berdasarkan ukuran tapak kaki, satwa tersebut diperkirakan masih berusia remaja.