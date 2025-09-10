Geger Kerangka Manusia dalam Pohon Aren, Gelang Besi Jadi Petunjuk
jpnn.com - Warga Dusun I, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara digegerkan penemuan kerangka manusia di dalam pohon aren pada Selasa (9/9/2025) sekitar pukul 15:00 WIB.
Kapolsek Firdaus AKP Ahmad Albar mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban.
"Kami mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan keluarga untuk dapat melaporkan ke polsek terdekat," kata dia di Sergai, Selasa.
Kerangka manusia itu pertama kali ditemukan Rian (17) warga setempat bersama dua rekannya saat memanen buah sawit.
Rian mengatakan awalnya dia melihat tulang di dalam pohon aren yang sudah tumbang dan mati.
Pemuda itu lantas memberanikan diri untuk membuka pohon aren tersebut.
Alangkah kagetnya Rian begitu melihat kerangka manusia yang masih lengkap di dalam pohon aren tersebut. Sontak temuan itu menjadi tontonan warga.
Pihak Polsek Firdaus bersama tim inafis turun ke lokasi dan mengevakuasi kerangka manusia tersebut.
Penemuan kerangka manusia dalam pohon aren bikin geger warga Dusun I, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai. Gelang besi jadi petunjuk.
