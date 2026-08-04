Geger Mayat Dalam Karung di Depok

jpnn.com, JAKARTA - Warga digeger dengan penemuan mayat dalam karung di lapangan Kavling Depkes, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan mayat jenis kelamin pria itu ditemukan terikat dan diduga korban mutilasi.

“Saat ditemukan kondisi jasad tangan terikat, dibungkus karung dan plastik hitam,” katanya di Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Deretan Fakta Kematian Satpam dengan Tangan Terborgol

Menurut dia, dalam penemuan jasad itu hanya terdapat bagian kepala, badan dan kedua tangannya, sementara kedua kaki sampai pangkal paha sudah tidak ada.

Made mengatakan petugas juga menemukan luka sayatan di bagian leher dan tidak ditemukan identitas korban. Diduga korban dimutilasi.

Pihaknya akan memberikan keterangan resmi setelah proses autopsi dilakukan bersama tim dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selesai dilakukan.

Baca Juga: Polisi Selidiki Penemuan Mayat Satpam Terborgol di Waduk Jatiluhur

“Untuk itu, identitas korban nanti kami akan sampaikan setelah kami mendapatkan kepastian,” kata dia.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan korban ditemukan tanpa mengenakan pakaian.