Geger Mayat Perempuan Bersimbah Darah di Kamar Kos Cimahi, Polisi: Korban Penganiayaan

jpnn.com, CIMAHI - Seorang wanita berinisial TS (43 tahun) ditemukan tewas di salah satu kamar indekos di Jalan Karya Bakti VI, RT 003 RW 011, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Kamis (5/11/2026).

Korban ditemukan tergeletak di dalam kamar mandi dengan luka di bagian leher. Polisi menduga wanita tersebut menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kapolsek Cimahi Kompol Donny Irawan mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut sekitar pukul 18.00 WIB.

"Ada laporan telah terjadi penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia, korban seorang perempuan," kata Donny di lokasi kejadiann.

Setelah menerima laporan, petugas bersama Tim Inafis Polres Cimahi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

"Kami sudah olah TKP dan amankan sejumlah barang bukti. Korban luka di sekitar leher," ungkapnya.

Sementara itu, jenazah TS telah dibawa ke RS Sartika Asih Bandung untuk menjalani autopsi. "Langsung dibawa ke Sartika Asih untuk dilakukan autopsi," pungkasnya.(mcr27/jpnn)