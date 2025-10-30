Geger, Mayat Pria Tanpa Busana Terkubur Pakai Terpal di Siak, Korban Diduga Dibunuh
jpnn.com, SIAK - Warga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa busana yang terkubur di kebun belakang rumah warga.
Penemuan ini menggemparkan warga setempat, karena jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, ditimbun tanah dan dibungkus terpal biru.
Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengungkapkan jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa sore, 28 Oktober 2025.
Awalnya, warga mencium bau busuk menyengat dari area kebun di halaman rumahnya.
“Setelah mencium bau tidak sedap di kebunnya saksi langsung melapor ke Polsek Tualang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan jasad seorang laki-laki dalam kondisi terkubur dan tanpa busana,” ungkap AKBP Eka, Kamis (30/10).
Setelah menerima laporan, pihak Polsek Tualang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban tidak mengenakan pakaian dan diduga telah dikubur dalam keadaan telanjang.
Polisi juga mengamankan terpal berwarna biru yang digunakan untuk menutupi tubuh korban.
Warga geger dengan penemuan mayat pria tanpa busana yang terkubur pakai terpal di kebun belakang rumah warga di Siak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Geger, Mayat Pria Tanpa Busana Terkubur Pakai Terpal di Siak, Korban Diduga Dibunuh
- Kendaraan Cari Nafkah Kembali, Korban Penipuan di Tanjung Priok Sangat Terharu
- Wali Kota Semarang Gercep Kirim Ambulans Jemput Korban Bus Terguling di Pemalang
- Geger, Pria Lansia di Palembang Ditemukan Tak Bernyawa, Seperti Ini Kondisinya
- Bentrok Pihak Perusahaan vs Warga di Rohil, 7 Orang Luka Serius, Polisi Masih Berjaga
- 3 Terpidana Mati Kasus Narkotika Kabur dari Rutan Siak, Satu Orang Masih Buron