menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Geger, Mayat Pria Tanpa Busana Terkubur Pakai Terpal di Siak, Korban Diduga Dibunuh 

Geger, Mayat Pria Tanpa Busana Terkubur Pakai Terpal di Siak, Korban Diduga Dibunuh 

Geger, Mayat Pria Tanpa Busana Terkubur Pakai Terpal di Siak, Korban Diduga Dibunuh 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan mayat pria tanpa busana yang belum diketahui identitasnya yang terkubur pakai terpal di kebun belakang rumah warga di Siak. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, SIAK - Warga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa busana yang terkubur di kebun belakang rumah warga.

Penemuan ini menggemparkan warga setempat, karena jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, ditimbun tanah dan dibungkus terpal biru.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengungkapkan jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa sore, 28 Oktober 2025.

Baca Juga:

Awalnya, warga mencium bau busuk menyengat dari area kebun di halaman rumahnya.

“Setelah mencium bau tidak sedap di kebunnya saksi langsung melapor ke Polsek Tualang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan jasad seorang laki-laki dalam kondisi terkubur dan tanpa busana,” ungkap AKBP Eka, Kamis (30/10).

Setelah menerima laporan, pihak Polsek Tualang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban tidak mengenakan pakaian dan diduga telah dikubur dalam keadaan telanjang.

Polisi juga mengamankan terpal berwarna biru yang digunakan untuk menutupi tubuh korban.

Warga geger dengan penemuan mayat pria tanpa busana yang terkubur pakai terpal di kebun belakang rumah warga di Siak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI