Geger, Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Tengah Tanaman Eceng Gondok

jpnn.com, PALEMBANG - Mayat pria tanpa identitas mengambang di aliran anak Sungai Musi, atau tepatnya di Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring Bowling Center, Jumat (6/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Mayat tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang tengah melintas dan beraktivitas di sekitar lokasi.

Saat itu, warga melihat sesuatu yang mencurigakan mengambang di antara tumpukan eceng gondok di aliran sungai.

Awalnya, warga mengira benda tersebut hanyalah sampah yang terbawa arus sungai.

Namun, setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata yang terlihat adalah tubuh seorang pria yang sudah tidak bernyawa.

Sontak saja temuan tersebut membuat warga sekitar terkejut dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Mendapatkan laporan tersebut, anggota Polsek Seberang Ulu I Palembang bersama Tim Inafis piket SPKT serta anggota Satreskrim Polrestabes Palembang langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi jasad korban dari aliran sungai.

Kapolsek SU I Palembang Kompol Heri saat dikonfirmasi di lokasi membenarkan adanya penemuan mayat pria tanpa identitas tersebut.