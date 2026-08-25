Geger Pemblokiran Rekening AMPB, OJK Minta Masyarakat Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat tetap tenang menyikapi informasi mengenai penundaan transaksi atas rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan UU Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

“Implementasi atas prosedur pengamanan rekening nasabah terkait juga menjadi cakupan pengawasan OJK,” ujar Dian di Jakarta, Selasa (25/8).

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Dia juga menjelaskan OJK senantiasa berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait dengan penanganan permasalahan rekening tersebut.

Kendati demikian, OJK memaklumi, respons masyarakat menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan hal yang penting.

“Berbagai kejadian, isu, ataupun rumor yang terkait dengan perbankan berpotensi tidak hanya berdampak pada satu bank tertentu yang menjadi topik,” kata Dian.

Lebih dari itu, suatu isu juga dapat berpotensi memengaruhi stabilitas dan persepsi terhadap sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan, terutama atas hal-hal yang bersinggungan dengan reputasi maupun kepercayaan masyarakat tersebut.

“OJK sangat memahami bahwa kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan dan berbagai pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” jelas Dian.