Geger Pembunuhan Wanita 19 Tahun di Indekos Jaktim, Polisi Tangkap 2 Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Polisi meringkus pelaku pembunuhan seorang perempuan berinisial KDA (19) di sebuah kamar kos Jalan Asem Nirbaya, RT 017/RW 002, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.

Pelaku berinisial KDO (22) dan ATW (27). Keduanya ditangkap di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi.

"Dua pelaku laki-laki pembunuhan perempuan sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi, Jumat.

Namun demikian, Made belum menyampaikan secara rinci peran masing-masing terduga pelaku dalam kasus pembunuhan perempuan tersebut.

"Perannya tidak ada informasi. Soalnya yang lidik Polda Metro Jaya," ucap Made.

Selain menangkap kedua pria, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti yang diamankan, antara lain tali rafia berwarna biru, kaus hitam, dan celana hitam.

Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian, dugaan tindak pidana, serta peran masing-masing pihak yang diamankan.