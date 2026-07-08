Geger Penemuan Mayat Pria di Simpang Surapati Bandung, Polisi Ungkap Dugaan Penganiayaan

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria atas nama Riki (40 tahun), warga Antapani, ditemukan tewas dengan luka serius di bagian kepala.

Warga menemukan Riki tergeletak di simpang Jalan Surapati - Sentot Alibasyah tepatnya di depan Kantor Geologi, Kota Bandung pada Selasa (7/7/2026) malam.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban diketahui tewas dengan luka kepala. Luka tersebut diduga disebabkan akibat benda tumpul.

Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku.

Petugas sekuriti di sekitar lokasi kejadian, Yayan mengaku tidak mengetahui secara detail ihwal kejadian yang dialami Riki. Saat tengah berjaga, tiba-tiba di lokasi sudah ramai petugas polisi yang datang.

"Sekitar jam 10 (malam), kurang tahu kenapa-kenapanya. Pas karyawan pada keluar, di depan sudah ramai ada polisi sama mobil ambulans," kata Yayan di lokasi, Rabu (8/7).

Sebelum jasad korban ditemukan tergeletak, Yayan tidak mendengar adanya keramaian atau keributan di sekitar lokasi kejadian.

"Enggak, enggak ada sama sekali. Tahu-tahu sudah ramai saja banyak yang ngumpul sama ada polisi dan ambulans," tuturnya.