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Geger! Penemuan Mayat Terbungkus Kardus di Bacip Bandung, Warga Ada yang Curiga

Geger! Penemuan Mayat Terbungkus Kardus di Bacip Bandung, Warga Ada yang Curiga
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Petugas Inafis mengidentifikasi jasad dibungkus kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Warga Babakan Ciparay digegerkan dengan penemuan mayat diduga berjenis kelamin perempuan.

Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Pantauan di lokasi kejadian, tim Inafis Polrestabes Bandung telah berada di lokasi. Penyelidikan tengah dilakukan guna mengungkap identitas korban.

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Penemuan jenazah itu pun menjadi perhatian warga sekitar. Banyak warga yang datang untuk melihat proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Salah seorang linmas, Iman mengatakan penemuan mayat dilaporkan pertama kali sekitar pukul 11.00 WIB.

"Jam 11 ketemu awalnya," kata Iman di lokasi.

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Sementara itu, warga lainnya, Mukhtar (45), mengaku melihat langsung saat mayat diletakkan di samping Jalan Terusan Suryani.

Dia menyebut bahwa mayat tersebut diletakkan oleh seorang pria.

Penemuan mayat diduga perempuan yang terbungkus kardus di Babakan Ciparay, Kota Bandung. Begini kesaksian warga.

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