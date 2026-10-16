Geger Penemuan Pria Terikat dan Mulut Dilakban di Cimenyan
jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial AH (41 tahun) ditemukan tidak berdaya di pinggir jalan wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pada Kamis (15/10/2026) malam
Kondisi pria tersebut tidak sadarkan diri dengan tangan diikat dan mulut dilakban.
Kapolsek Cimenyan Kompol Deni Muhtamar mengatakan peristiwa tersebut diketahui saat warga melihat korban tergeletak di pinggir jalan. Kemudian, warga melaporkan ke Polsek Cimenyan.
"Iya ada warga menemukan korban di pinggir jalan sekitar jam 9 malam tadi. Terus laporan ke kami," kata Deni saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).
Deni menjelaskan polisi telah bergerak ke lokasi penemuan orang tersebut.
Kemudian korban langsung dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Santo Yusup, Kota Bandung.
"Hasil dari pemeriksaan dokter tidak ada luka kekerasan pada tubuh korban. Kemudian tadi malam pas sudah sadar, korban sudah dibawa pulang oleh keluarganya," ujarnya.
Deni mengungkapkan korban sempat syok dan tidak bisa dimintai keterangan saat berada di rumah sakit.
Seorang pria ditemukan tergeletak dengan kondisi tangan terikat dan mulut dilakban di pinggir Jalan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kondisinya begini.
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