Geger Penemuan Proyektil di Showroom Mobil Cibubur, Polres Jaktim Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur tengah menyelidiki penemuan sebutir proyektil misterius di dekat mobil Ford Ecosport di sebuah showroom di Jalan Raya Jambore, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (25/10) malam.

"Kami selidiki penemuan proyektil di dekat mobil Ford Ecosport di sebuah showroom di Jalan Raya Jambore, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, pada Minggu (25/10) malam," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Proyektil tersebut ditemukan setelah karyawan showroom mendengar suara benturan yang menyerupai batu mengenai mobil.

Made menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.19 WIB. Saat itu, seorang karyawan sedang berada di dalam area showroom bersama saksi lainnya.

"Karyawan showroom mendengar suara 'klotak', seperti batu mengenai mobil. Kemudian, mereka mendekati sumber suara untuk memeriksa kondisi kendaraan," jelas Made.

Setelah memeriksa kendaraan, kedua saksi mendapati bagian kap depan mobil Ford Ecosport berwarna biru dengan nomor polisi B 1368 PVM itu mengalami sedikit penyok, seperti terkena benturan benda keras dan tajam.

Kedua saksi kemudian memeriksa area di sekitar kendaraan dan menemukan sebuah proyektil di depan mobil dengan jarak sekitar 50 sentimeter dari kendaraan tersebut.

Mengetahui temuan itu, salah satu saksi segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik showroom Wahyu Deni Alfian.