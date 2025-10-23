Geger, Pria Lansia di Palembang Ditemukan Tak Bernyawa, Seperti Ini Kondisinya

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria lanjut usia (lansia) ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di rumahnya yang berada di Jalan Kebun Bunga, Komplek Pondok Mekarsari, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, Kamis (23/10) sekitar pukul 08.15 WIB.

Peristiwa yang menggegerkan warga setempat itu pertama kali diketahui Deddy Hermawanto (55), warga setempat.

Dedy yang curiga pintu rumah korban terkunci, lampu menyala, dan jemuran pakaian belum diambil dalam beberapa hari.

"Awalnya curiga Pak, karena pintu terkunci dan jemuran beberapa hari tidak diangkat. Kebetulan korban ini tinggal sendiri di rumahnya," ungkap Dedy kepada pihak kepolisian yang melakukan olah TKP.

Karena curiga kata Dedy, dia kemudian bersama pengurus RT dan warga sekitar memeriksa rumah korban melalui jendela.

"Kami lihat dari jendela korban sudah meninggal dunia. Lalu saya mengambil foto dan video korban dari luar jendela. Setelah itu, Pak RT menghubungi Bhabinkamtibmas Kebun Bunga dan aparat setempat," kata Dedy.

Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Alex didampingi Pamapta II Ipda Ammar membenarkan adanya temuan mayat di TKP.

"Setelah mendapati laporan tersebut, kami langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengambil keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian," ungkap Alex.