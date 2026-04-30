Geger, Seorang Nenek Tewas Dalam Rumah di Rumbai, Diduga Korban Perampokan
jpnn.com - Seorang nenek berusia 60 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Kurnia 2 Nomor 20, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Rabu (29/4/2026).
Nenek bernama Dimaris Isni Sitio (60) itu ditemukan tewas diduga akibat aksi perampokan.
Peristiwa penemuan jasad perempuan itu pertama kali diketahui oleh suami korban, Salmon Meha (66).
Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol Budi Pramana melalui Kanit Reskrim Iptu Dodi Vivino mengatakan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, saksi sempat mengajak korban untuk keluar rumah mengurus pajak kendaraan. Namun, korban memilih tetap tinggal di rumah.
Sekitar pukul 11.00 WIB, saksi kembali ke rumah dan mendapati pintu dalam keadaan terbuka.
“Saat masuk ke dalam, dia melihat kondisi rumah, khususnya kamar, dalam keadaan berantakan. Saksi kemudian mencari korban ke beberapa ruangan, namun tidak menemukan korban,” kata Dodi Kamis (30/4).
Pencarian berlanjut hingga ke bagian dapur. Di lokasi tersebut, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tertelungkup.
Dari hasil pengamatan awal, terlihat adanya bercak darah di kamar mandi, serta darah keluar dari bagian wajah korban.
- Polisi Ungkap Kasus Pencurian Rolling Door Pasar Inpres Muara Enim, 5 Pelaku & 1 Penadah Ditangkap
- Eks Puteri Indonesia Riau Ditangkap Polisi, Kasusnya Bikin Heboh
- Polres OKU Timur Ungkap Kasus Curas dengan Modus Polisi Gadungan
- Damkar Pekanbaru Mengevakuasi Cincin yang Tersangkut di Kelamin
- Kantongi Rekaman CCTV, Polrestabes Palembang Buru Pencuri Mobil Toyota Kijang
- Damkar Pekanbaru: Arus Pendek Listrik Beresiko Sebabkan Kebakaran