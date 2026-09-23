Geger Shin Tae-yong Disebut Cuma Pendatang, Persija Pilih Serahkan ke Komdis PSSI

jpnn.com - Persija Jakarta mengambil sikap terkait polemik dugaan ucapan tak pantas yang diarahkan kepada pelatih Shin Tae-yong dalam pertandingan kontra Java United.

Macan Kemayoran menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan tersebut kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Sikap itu disampaikan Persija setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terdengar seseorang dari area teknik tim lawan melontarkan kalimat yang dinilai tidak pantas kepada pihak Persija.

Salah satu ucapan yang terdengar dalam video tersebut ialah, “Kamu cuma pendatang.”

Sosok yang diduga mengucapkan kalimat itu disebut-sebut merupakan Achmad Resal Octavian, Direktur Teknik Java United yang sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih Malut United.

Namun, identitas pengucap serta konteks lengkap pernyataan tersebut masih perlu diverifikasi. Hingga berita ini ditulis, Java United belum memberikan keterangan terkait polemik tersebut.

Insiden itu kemudian menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah warganet mengaitkan ucapan tersebut dengan status Shin Tae-yong sebagai warga negara asing.

“Menjawab pertanyaan teman-teman semua, saat ini Persija menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian atas insiden di laga tersebut kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tulis Persija dalam pernyataan resmi yang diterima JPNN.com.