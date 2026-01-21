Geger, Sri Ditemukan Tewas di Dalam Rumah, Tertutup Seprei

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang ibu rumah tangga bernama Sri Wahyuningsi warga Komplek Perumahan Karya Mandiri 5, Kelurahan Lebak Murni Sako, Kecamatan Sako Palembang ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri, pada Rabu (21/1) siang.

‎Korban ditemukan dalam kondisi tewas terlentang dengan wajah tertutup kain seprei.

Jefri tetangga korban mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini pasangan suami istri itu sering terdengar cekcok mulut di rumahnya.

‎"Sepengetahuan saya ada 3 atau 4 kali terdengar cek-cok. Suaminya bernama Rangga sudah diamankan di Polsek Sako kabarnya," ungkap Jefri, Rabu (21/1).

Kata Jefri, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh orang tua korban bersama dengan ketua RT setempat mendatangi kediaman korban.

‎"Beberapa hari ini tidak ada suara di rumah mereka. Jadi orang tua korban ke rumah. Supaya tahu ada orang atau tidak di rumah, orangtuanya ngajak Ketua RT dan saya untuk membuka pintu rumah," jelas Jefri.

‎Begitu pintu dibuka, posisi korban sudah terlentang dan tidak bernyawa dengan wajah tertutup seprei.

"Tidak ditemukan pula darah pada tubuh korban," terang Jefri.