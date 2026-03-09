Geger Wanita di Kampar Tewas Diduga Dianiaya, Sempat Kirim Pesan ke Anak
jpnn.com, PEKANBARU - Seorang wanita bernama Yunita (38) ditemukan meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala di sebuah peron sawit di Dusun I, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar.
Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah anak korban mendatangi lokasi peron sawit milik ibunya.
Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala.
“Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengirim pesan kepada anaknya agar datang ke peron sawit miliknya,” kata Kasatreskrim Polres Kampar AKP Gian Wiatma Joni Mandala Senin (9/3).
Namun, saat anaknya Inggil membalas pesan ibunya dan menyampaikan bahwa ia sedang melaksanakan salat.
Pesan tersebut hanya terkirim dengan tanda centang satu atau belum terbaca.
Kemudian Inggil bersama dua temannya, Ibnu dan Hafid, mendatangi peron sawit milik korban.
Setibanya di lokasi, Inggil turun dari mobil dan berjalan menuju bangunan peron.
Tim Inafis Polres Kampar juga turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Gubernur Riau Abdul Wahid terkait Dugaan Korupsi Anggaran 2025
- Bareskrim Gagalkan Peredaran 9 Ton Daging Beku Kedaluwarsa Jelang Lebaran
- Tangkap Buron Kasus Penembakan, Polda Sumsel Sita Sabu-Sabu & Peluru Aktif
- Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya
- Gagalkan Penyelundupan 80 Ton Batu Bara ke Banten, Polda Sumsel Tetapkan 2 Sopir Jadi Tersangka
- IKA PMII Gelar Rapimnas Bahas Strategi Hadapi Tantangan Global