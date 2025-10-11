menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Geger, Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kamar Hotel di Palembang

Geger, Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kamar Hotel di Palembang

Geger, Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kamar Hotel di Palembang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Hotel wanita yang ditemukan tewas di kamar, Sabtu (11/10/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Warga Jalan Perintis Kemerdekaan digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang masih berusia belasan tahun.

Wanita muda tersebut tewas di salah satu hotel yang tidak jauh dari kawasan Boom Baru Palembang, Sabtu (11/10).

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh pegawai hotel.

Baca Juga:

"Ditemukannya sekitar jam 15.00 WIB tadi," ungkap salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Namun, untuk penyebab pasti tewasnya wanita tersebut warga tidak tahu pasti.

"Untuk penyebab tewasnya tidak tahu karena apa," kata warga mengakhiri percakapan.

Baca Juga:

Pantauan di lokasi, saat ini pihak dari Polsek Ilir Timur (IT) II Palembang sudah mendatangi TKP dan melakukan olah perkara terkait penemuan mayat wanita tersebut.

Sementara jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan forensik. (mcr35/jpnn)

Seorang wanita berusia belasan tahun ditemukan tewas di kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang.


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Cuci Hati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI