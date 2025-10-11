Geger, Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kamar Hotel di Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Warga Jalan Perintis Kemerdekaan digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang masih berusia belasan tahun.
Wanita muda tersebut tewas di salah satu hotel yang tidak jauh dari kawasan Boom Baru Palembang, Sabtu (11/10).
Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh pegawai hotel.
"Ditemukannya sekitar jam 15.00 WIB tadi," ungkap salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Namun, untuk penyebab pasti tewasnya wanita tersebut warga tidak tahu pasti.
"Untuk penyebab tewasnya tidak tahu karena apa," kata warga mengakhiri percakapan.
Pantauan di lokasi, saat ini pihak dari Polsek Ilir Timur (IT) II Palembang sudah mendatangi TKP dan melakukan olah perkara terkait penemuan mayat wanita tersebut.
Sementara jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan forensik. (mcr35/jpnn)
Seorang wanita berusia belasan tahun ditemukan tewas di kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang.
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penemuan Mayat Wanita Pakai Daster di Sungai Cipamokolan Bandung Bikin Geger
- Penemuan Mayat di Kembangan Jakbar, Ada Bekas Luka Tusuk
- Jenazah Guru PPPK Ditemukan di Kebun, Polres Anambas Selidiki
- Hingga Menjelang Malam Guru PPPK Tak Kunjung Pulang, Ditemukan Sudah jadi Mayat
- Dua Mayat Ditemukan Terkubur di Kebun Alpukat, Kedua Korban Ternyata
- Ini Penyebab Polisi Belum Tentukan Jenis Kelamin Mayat di Jakarta Barat, Oh Ternyata