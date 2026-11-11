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Geger, Warga Cari Cacing Justru Temukan Jasad Bayi di Sungai Pulosari Bandung

Geger, Warga Cari Cacing Justru Temukan Jasad Bayi di Sungai Pulosari Bandung
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Petugas saat mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan warga di Sungai Pulosari yang terletak di RT 9 RW 15, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung pada Rabu (11/11/2026). Foto: Dok. Polrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Warga Kelurahan Tamansari dikejutkan dengan penemuan jasad bayi yang diduga baru lahir.

Jasad bayi itu ditemukan warga yang sedang mencari cacing di Sungai Pulosari yang terletak di RT 9 RW 15, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung pada Rabu (11/11/2026).

Ketua RT 9 Asep Ramli mengatakan jasad bayi pertama kali diketahui oleh warga yang akan memancing sekira pukul 14.30 WIB.

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Sebelum itu, warga tersebut mencari cacing terlebih dahulu di sekitaran sungai.

Ketika mencari cacing, warga melihat jasad bayi yang berada di sungai. Untuk memastikannya, warga pun meminta seorang remaja untuk mengecek langsung.

"Ternyata setelah ganti baju langsung ke ini ke kali (sungai) dilihat bayi bayi laki-laki. Masih ari-arinya masih ada," kata Asep Ramli di lokasi.

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Menurutnya, posisi bayi yang sudah tidak bernyawa itu berada di tengah sungai.

Korban disebut dalam keadaan tanpa busana dan tertutup oleh sampah.

Penemuan mayat bayi yang diperkiran baru berusia dua hari menggegerkan warga Tamansari yang tengah mencari cacing di sungai.

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