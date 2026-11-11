Geger, Warga Cari Cacing Justru Temukan Jasad Bayi di Sungai Pulosari Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Warga Kelurahan Tamansari dikejutkan dengan penemuan jasad bayi yang diduga baru lahir.

Jasad bayi itu ditemukan warga yang sedang mencari cacing di Sungai Pulosari yang terletak di RT 9 RW 15, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung pada Rabu (11/11/2026).

Ketua RT 9 Asep Ramli mengatakan jasad bayi pertama kali diketahui oleh warga yang akan memancing sekira pukul 14.30 WIB.

Sebelum itu, warga tersebut mencari cacing terlebih dahulu di sekitaran sungai.

Ketika mencari cacing, warga melihat jasad bayi yang berada di sungai. Untuk memastikannya, warga pun meminta seorang remaja untuk mengecek langsung.

"Ternyata setelah ganti baju langsung ke ini ke kali (sungai) dilihat bayi bayi laki-laki. Masih ari-arinya masih ada," kata Asep Ramli di lokasi.

Baca Juga: Peringatan Keras Kapolda Jabar untuk Massa Demo Hari Pahlawan di Bandung

Menurutnya, posisi bayi yang sudah tidak bernyawa itu berada di tengah sungai.

Korban disebut dalam keadaan tanpa busana dan tertutup oleh sampah.