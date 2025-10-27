Geger Warga Temukan Mayat Bayi di Kampar, Ada Bekas Gigitan Anjing

jpnn.com, KAMPAR - Warga Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di Jalan Perwira Dusun I, pada Senin 27 Oktober 2025 pagi.

Bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam kantong plastik warna merah.

Kasatreskrim Polres Kampar AKP Gian Wiatma Jonimandala mengatakan penemuan itu pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Yeni sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat melintas di lokasi, Yeni melihat seekor anjing menggigit kantong plastik berwarna merah.

Karena curiga, dia kemudian mendekat dan terkejut saat melihat isi kantong tersebut.

“Di dalam kantong plastik ternyata ada bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa dan terdapat luka bekas gigitan anjing,” kata Gian.

Setelah itu Yeni langsung melaporkan kejadian itu kepada Ketua RT Desa Sungai Pinang, Rustam, yang kemudian meneruskan laporan tersebut ke piket Polsek Tambang.

Menindaklanjuti laporan warga, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).